В туркменской Академии наук прошел семинар по нефтегазовой промышленности

15 декабря в Институте химии Академии наук Туркменистана прошел семинар на тему «Нефтегазовая промышленность – базовая отрасль национальной экономики». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе семинара обсуждались вопросы эффективной монетизации углеводородных ресурсов страны и актуальные темы развития новых нефтегазовых производств. В мероприятии приняли участие представители АНТ и Международного университета нефти и газа имени Я. Какаева.

Были рассмотрены результаты проведенных Институтом химии исследований по разработке научных основ переработки минеральных, гидроминеральных, углеводородных и других природных ресурсов Туркменистана. Участники семинара обсудили достижения в области обеспечения местных производств сырьем, увеличения производительности путем ресурсосбережения и другие вопросы.