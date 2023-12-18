В Туркменистане прошел финал конкурса «Сияющая звезда года»

В Торговом комплексе города Аркадаг состоялся финал вокального конкурса «Сияющая звезда года». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Проведение творческих конкурсов в Туркменистане способствует проявлению творческой активности молодежи, выявлению юных талантов, профессиональному росту молодых исполнителей. Конкурс «Сияющая звезда года» был организован Министерством культуры совместно с Госкомитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

В конкурсе принимали участие молодые исполнители в возрасте от 17 до 35 лет со всех регионов страны. В голосовании участвовали телезрители и радиослушатели посредством СМС и телефонных звонков.

Обладателем главного приза конкурса стала Бахар Аннаева, которая получила переходящий Кубок и памятный подарок. Лауреатам Гран-при конкурсов были вручены сертификаты и подарки.