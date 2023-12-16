Туркменистан отметил День работников нефтегазовой отрасли и геологии

14 декабря в Центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана состоялось праздничное собрание, посвящение Дню работников нефтегазовой промышленности и геологии, с участием работников нефтегазового сектора. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Данный профессиональный праздник был учрежден 15 января 2010 года и с тех пор широко отмечается на всей территории страны.

Участники торжественного мероприятия в Центральном здании нефтегазового комплекса заслушали поздравительное обращение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Отличившиеся заслуженные нефтяники и геологи были награждены ценными подарками от имени Президента. Состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Нефть-газ – моё богатство, моя сокровищница, пусть славят тебя уста, ты гордость моя».

В завершение торжественного вечера состоялся концерт мастеров искусств и культуры Туркменистана.

Праздничные мероприятия прошли во всех велаятах страны.