Туркменистан и Таиланд провели межмидовские политические консультации

Вчера, 15 декабря 2023 года, в формате видеоконференции состоялись межмидовские политические консультации между Туркменистаном и Королевством Таиланд. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения двусторонних связей в торгово-экономической, политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, были рассмотрены вопросы организации взаимных визитов на различных уровнях, темы расширения межпарламентского взаимодействия и создания межпарламентских групп дружбы.

Была отмечена динамика развития партнерства в рамках международных организаций. С целью укрепления торгово-экономических связей стороны констатировали необходимость налаживания контактов между Торгово-промышленными палатами двух стран и важность проведения совместных бизнес-форумов.