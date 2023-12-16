В Туркменском ВУЗе прошла международная конференция

В Государственном энергетическом институте Туркменистана в период с 14 по 15 декабря прошла международная конференция «Энергоэффективность в Туркменистане: Достигнутые успехи и перспективы». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Для участия в конференции прибыли эксперты в области энергетики из Туркменистана, стран Центральной Азии и Европейского Союза, представители международных организаций, преподаватели и студенты ВУЗа.

В ходе форума участники обсудили достижения Туркменистана в сфере электроэнергетики, обменялись опытом в области энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Мероприятие было проведено в рамках Дней устойчивой энергетики 2023 года с целью расширения сотрудничества Туркменистана и ЕС в данной сфере.