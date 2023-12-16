В Туркменистане прошло заседание Комитета РПС в области устойчивого развития

14 декабря под председательством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова состоялось заседание Руководящего Комитета по реализации Рамочной Программы Сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 года и Национальной рабочей группы по реализации Целей устойчивого развития. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Глава МИД страны отметил необходимость систематизации механизма взаимодействия профильных министерств Туркменистана и агентств ООН. Также была отмечена целесообразность возобновления работы Стратегического консультативного совета Туркменистан-ООН и проведения совместных заседаний по РПС и ЦУР.

В ходе заседания рассматривались вопросы укрепления взаимодействия по пяти группам Рамочной программы, в том числе, по продовольственной безопасности и изменению климата, цифровизации, развитию системы образования, здравоохранения и правозащитных институтов в стране.