В Туркменистане открылась выставка туркменских и иранских мастеров

В Марыйском велаяте Туркменистана открылась выставка изданий декоративно-прикладного и мозаичного искусства туркменских и иранских мастеров. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Новая выставка – подтверждение расширения и укрепления культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран. Торжественная церемония открытия экспозиции состоялась в историко-краеведческом музее Марыйского региона при участии представителей Министерства культуры, СМИ, деятелей искусства и культуры, общественных деятелей, а также представителей иранской делегации.

В ходе церемонии открытия выставки выступили Иранский посол в Туркменистане Али Модж­таба Рузбехани и атташе по культуре и руководитель Культурного центра при Посольстве ИРИ в Ашхабаде Навид Расули.