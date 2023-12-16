В Ашхабаде стартовал XI Туркмено-германский медицинский форум

В четверг 14 декабря в Ашхабаде начал свою работу двухдневный XI Туркмено-германский медицинский форум, который был организован Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны. Зарубежные специалисты принимают участие в мероприятии посредством цифровой сети. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в таких важных областях как профилактика различных заболеваний, ранняя диагностика и терапия, ортопедия, онкология, неотложная помощь, травматология. Туркменская сторона подчеркнула, что в стране уделяется много внимания совершенствованию системы здравоохранения, в ходе которого активно внедряются передовые достижения мировой медицины.

Немецкие профессора и специалисты подтвердили намерения развивать и укреплять плодотворное сотрудничество, выразили готовность поделиться с туркменскими коллегами обширным медицинским опытом и инновационными научными разработками.