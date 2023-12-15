Туркменские спортсмены завоевали 10 медалей Гран-при по тяжелой атлетике в Катаре

По результатам прошедших с 4 по 14 декабря в Катаре в городе Доха международных соревнований по тяжелой атлетике, туркменским спортсменам удалось завоевать 10 медалей разного достоинства. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В международных соревнованиях принимали участие 382 спортсмена из 96 стран. Туркменистан был представлен 14-ю спортсменами. Призовые места заняли Буняд Рашидов в весовой категории до 67 кг, Гайгысыз Торайев в весовой категории до 81 кг, Матякубов Шахзадбек в весовой категории до 96 кг и Анамджан Рустамова в весовой категории до 87 кг.

Туркменской сборной на международном турнире по тяжелой атлетике в Катаре удалось завоевать 10 почетных наград, в том числе, 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.