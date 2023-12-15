Омбудсмен Туркменистана приняла участие в мероприятии высокого уровня в Женеве

Омбудсмен Туркменистана Я. Гурбанназарова 11-12 декабря приняла участие в мероприятии высокого уровня в Доме Наций в Женеве, посвященном 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Состоялось выступление Омбудсмена Туркменистана Я. Гурбанназаровой в рамках конференции «Права человека 75», в параллельном мероприятии неправительственной организации BDG и некоммерческой организации INHR, а также национальных правозащитных учреждений Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Омбудсмен Туркменистана ознакомила участников конференции с политикой страны, направленной на продвижение прав человека, а также с обязательствами Туркменистана по дальнейшему содействию реализации норм Всеобщей декларации прав человека.