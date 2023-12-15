Глава Туркменистана поздравил с праздником нефтяников страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил нефтяников, газовиков и геологов с Днём работников нефтегазовой промышленности и геологии. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В своем послании Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в нефтегазовом секторе экономики страны за последние годы достигнуты высокие результаты. Туркменистан обеспечивает углеводородными ресурсами родной народ, будущие поколения и народы соседних стран.

В настоящее время в стране реализуются программы по строительству крупных промышленных комплексов и систем транспортировки газа, а также по освоению нефтяных и газовых месторождений. Туркменские энергоносители пользуются все большим спросом на международном рынке. Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года предусмотрено дальнейшее увеличение производственного комплекса ТЭК.

В заключении своего поздравительного послания Президент Туркменистана пожелал газовикам, нефтяникам и геологам здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.