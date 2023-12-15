В МИД Туркменистана прошла встреча с руководителями дипмиссий

Вчера в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялось совещание с руководителями дипмиссий Туркменистана за рубежом, посвященное внешней политике страны. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе заседания были рассмотрены результаты работы МИД страны, дипломатических представительств и консульств за рубежом в рамках реализации Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022 – 2028 годы.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках своего выступления на совещании отметил, что регулярно проводятся двусторонние политические консультации, встречи межправительственных комиссий, совместные мероприятия, направленные на упрочение связей Туркменистана со странами мира. Были рассмотрены дальнейшие шаги по развитию политико-дипломатических, культурно-гуманитарных и торгово-экономических связей с другими государствами.