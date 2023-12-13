Президент Туркменистана получил поздравление от Генсека СНГ

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев направил Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравительное послание. С. Лебедев поздравил Сердара Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета и 28-ой годовщиной провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В своем послании Сергей Лебедев отметил, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана способствует укреплению мира и безопасности в регионе и на глобальном международном уровне, а также ведет к развитию дружественных взаимовыгодных отношений.

Генеральный секретарь СНГ выразил убежденность, что следование Туркменистаном принципам постоянного нейтралитета будет способствовать повышению международного авторитета страны.

В завершении послания Сергей Лебедев пожелал Президенту Туркменистана успехов в государственной деятельности, а народу страны – мира и благополучия.