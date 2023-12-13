Главу Туркменистана с Днем нейтралитета поздравил Президент Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 28-летия со дня провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета, который отмечается ежегодно 12 декабря. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Ш. Мирзиёев отметил, что Республика Узбекистан поддерживает внутреннюю и внешнюю политику Туркменистана, главными принципами которой являются обеспечение безопасности, мира, стабильности и укрепление международного сотрудничества.

В своем послании Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что связи между двумя государствами имеют долгосрочный и стратегический характер благодаря постоянным контактам на высшем уровне и выразил надежду на дальнейшее укрепление и расширение плодотворного партнерства.