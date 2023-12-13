Главу Туркменистана поздравил член правящей семьи шейхов Катара

Член правящей семьи шейхов Государства Катар Файсал бин Насер бин хамад аль Тани поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и народ страны с 28-ой годовщиной провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщается в электронной газете «Нейтральный Туркменистан».

Глава Государства Катар выразил убежденность, что нейтральный статус Туркменистана играет важную роль в обеспечении мира, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

В завершении послания Глава Государства Катар Файсал бин Насер бин хамад аль Тани пожелал Президенту Туркменистана здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – счастья, благополучия и дальнейшего процветания.