Глава Туркменистана принял поздравления с 28-ой годовщиной нейтралитета от Президента Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Международного дня нейтралитета и 28-летия провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает ежедневная газета “Нейтральный Туркменистан”.

В своем послании Президент Беларуси отметил, что признание мировой общественностью статуса постоянного нейтралитета Туркменистана и следование этим принципам особенно важны в расширении дружественных межгосударственных связей. Лукашенко выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Туркменистаном и Беларусью.

Президент Республики Беларусь пожелал Президенту Туркменистана здоровья, счастья и успехов в реализации актуальных государственных проектов, а народу страны – процветания и добра.