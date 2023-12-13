Глава Туркменистана принял директора регионального офиса ПРООН

11 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с руководителем Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Иваной Живкович. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Дипломат поздравила Главу государства Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с 28-ой годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил за поздравления и отметил, что Туркменистан выступает за развитие многопланового стратегического партнерства с ООН. Туркменистан активно поддерживает проекты ПРООН в сфере защиты окружающей среды, успешно реализуются совместные проекты Туркменистана и ПРООН в области здравоохранения.

В завершение встречи стороны констатировали необходимость продолжения сотрудничества в сфере цифровизации.