Глава Туркменистана возложил цветы к Монументу нейтралитета

Вчера Туркменистан отмечает Международный день нейтралитета и 28-летие со дня подписания ГА ООН резолюции о статусе постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу нейтралитета. Этот праздник отмечается туркменским народом с 12 декабря 1995 года – именно тогда 185 стран-членов ООН единогласно поддержали резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Туркменистан, руководствуясь принципами гуманизма и миролюбия, выдвигает инициативы об обеспечении мира и безопасности на планете. Туркменистаном прилагаются усилия для укрепления международного сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, экологии и изменения климата, в гуманитарной сфере.