В Туркменистане открыта выставка к 28-ой годовщине нейтралитета страны

В выставочном центре Управления художественных выставок Министерства культуры Туркменистана открыта художественная выставка, приуроченная к Международному дню нейтралитета и 28-ой годовщине нейтрального статуса Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В экспозиции представлено около 80-ти художественных работ, среди которых – живопись, графика, гобелены, керамика. В числе представленных выставочных экспонатов – картины Гахрымана Гочмурадова «Кто ты?», Безергена Гурбаннурова «Остановка», Полата Гарыева «Бабушка», несколько работ Сарармаммета Мередова, Оразгельды Овезова. Также гости выставки смогут увидеть самобытные картины Вепы Гурдова «Бадхызский заповедник», Эркин Кабулова «Бахар», Назмаммета Сатлыкгулыева «Пейзаж», Хатыджа Амансахедовой «Пейзаж», в которых отражена красота туркменской природы.