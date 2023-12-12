Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили вопросы сотрудничества

Вчера 11 декабря глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для участия в международной конференции «Диалог – гарантия мира» директором Регионального офиса ЮНЕСКО в городе Алматы Амиром Пиричем. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в образовательной, научной, культурной, спортивной сферах, а также в области цифровизации и сохранения историко-архитектурных памятников и культурных ценностей.

Руководитель Алматинского офиса ЮНЕСКО выразил готовность и в дальнейшем оказывать содействие в реализации проектов в сфере образования, науки и культуры.