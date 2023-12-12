Президент Туркменистана сделал кадровые перестановки в дипломатической службе

В ходе расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана 11 декабря 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел ряд назначений и увольнений сотрудников дипломатической службы. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов освободил от должности Постоянного представителя Туркменистана при ООН в Женеве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Швейцарской Конфедерации А. Халджанова в связи с его переводом на новую работу. На освободившуюся должность был назначен В. Хаджиев, который ранее занимал ответственный пост заместителя министра иностранных дел Туркменистана. А. Гурбанов, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Иран, назначен на пост заместителя министра иностранных дел.

Также в связи с переходом на другую работу был уволен Б. Мятиев, занимавший должность заместителя министра иностранных дел.