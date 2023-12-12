Президент Туркменистана провел заседание Кабмина к Международному дню нейтралитета

11 декабря в понедельник Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел заседание Кабинета Министров с участием глав дипломатических представительств за рубежом, представителей консульств и делегаций страны в международных организациях. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В повестку дня были включены актуальные вопросы, связанные с внешней политикой нейтральных государств в международном пространстве. Открывая встречу, Сердар Бердымухамедов поздравил присутствующих с Международным днем нейтралитета, который ежегодно отмечается 12 декабря, пожелал всем успехов, счастья, благополучия и здоровья.

Выступающий на заседании руководитель Министерства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что в 2023 году внешнеполитическое представительство Туркменистана сосредоточило свою работу на дальнейшем развитии политико-дипломатических отношений с разными странами мира и международными организациями. Был сделан акцент на содействии торгово-экономическому, научному и культурно-гуманитарному сотрудничеству.