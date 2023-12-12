Президент Туркменистана помиловал 302 осужденных в честь Международного дня нейтралитета

В ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана, которое состоялось 11 декабря, Президент страны Сердар Бердымухамедов в соответствии с благородной традицией в честь Международного дня нейтралитета подписал указы о помиловании 302-х граждан, в том числе 6 иностранных граждан. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Президент подчеркнул, что освобождение проводится в преддверии грядущего праздника в соответствии с традициями милосердия и гуманизма великих предков. 302 осужденных, которые искренне раскаялись за совершенные преступления, будут освобождены от наказания.

Сердар Бердымухамедов дал распоряжения ответственным лицам о принятии необходимых мер для того, чтобы помилованные граждане в ближайшее время смогли вернуться домой к своим семьям. Руководителям на местах были даны указания о принятии мер по скорейшему трудоустройству помилованных.