Постпред Туркменистана при ООН А. Атаева выступила на заседании Кабмина

11 сентября Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева выступила на заседании Кабинета Министров страны в преддверие Международного дня нейтралитета. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

А. Атаева выразила искреннюю признательность Президенту Туркменистана за постоянную поддержку работы дипломатической службы страны и заботу о развитии внешнеполитической деятельности независимого нейтрального Туркменистана. Она отметила масштабную работу, проведенную для улучшения международных отношений.

Было подчеркнуто, что в связи с реализацией международных инициатив Президента по устойчивому развитию страны приняты соответствующие решения Генеральной ассамблеи ООН, касающиеся таких приоритетных направлений сотрудничества как энергетика, транспорт и экологическая безопасность. А. Атаева отметила, что в настоящее время ведется работа по расширению представительства Туркменистана в специализированных учреждениях ООН.