В туркменском медуниверситете прошла II Международная олимпиада по биологии

Государственным медицинским университетом имени М. Гаррыева проведена вторая Международная интернет-олимпиада по биологии среди студентов туркменских и иностранных ВУЗов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

По итогам Олимпиады было объявлено 18 победителей, 28 обладателей вторых мест и 33 студента, удостоенных третьих мест. Из общего числа победителей 13 – студенты ВУЗа-организатора и ТГУ имени Махтумкули.

В состав жюри вошли профессора и преподаватели туркменских и зарубежных ВУЗов. В интеллектуальном конкурсе приняли участие около 400 студентов из США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Австрии, Румынии, Кипра, ОАЭ, Индии, Ирана, Турции, Южной Кореи, Малайзии, РФ, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и ряда других стран.