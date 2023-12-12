В МИД Туркменистана прошла встреча с узбекской делегацией
Вчера министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана, специальным представителем Президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
Узбекская делегация прибыла в Ашхабад для участия в конференции «Диалог – гарантия мира».
В ходе встречи стороны обсудили текущее положение туркмено-узбекского сотрудничества и перспективы его развития в политико-дипломатической, культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах.
Было отмечено, что в контексте укрепления политико-дипломатических связей особое значение имеют контакты и визиты на высшем уровне. Стороны констатировали схожесть позиций в вопросах, касающихся безопасности, стабильности в регионе и социально-экономического развития.