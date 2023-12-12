В Ашхабаде прошла конференция к 28-летию Постоянного нейтралитета Туркменистана

Вчера, 11 декабря 2023 года, в Институте международных отношений МИД Туркменистана прошла конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная 28-летию Постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В фойе института для гостей конференции была организована выставка стендов зарубежных посольств и международных организаций. Темой конференции стало объединение усилий в укреплении мирных и доверительных отношений народов мира.

В ходе конференции выступили Постпред Туркменистана при ООН А. Атаева и Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д. Шлапаченко. В выступлениях была отмечена особая роль нейтрального статуса Туркменистана в международных отношениях и решении глобальных проблем. По итогам форума состоялся круглый стол и был принят итоговый документ.