Экологичные вузы Туркменистана в мировом рейтинге

В опубликованном в этом году рейтинге UI GreenMetric, оценивающем экологическую устойчивость университетов, значительно выросло представительство высших учебных заведений Туркменистана. Об этом сообщает издание “Туркменистан: Золотой век”.

В рейтинг 2023 года, куда вошли 1183 университета из 85 стран мира, попали сразу 8 туркменских вузов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Лидером среди них стал Инженерно-технологический университет имени Огузхана, поднявшийся до 432 строчки рейтинга. Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова расположился на 456 месте.

Впервые в UI GreenMetric попали сразу пять туркменских вузов: Медицинский университет имени Мырата Гаррыева, Туркменский государственный институт культуры, Туркменский национальный институт спорта и туризма, а также Туркменский государственный архитектурно-строительный институт и Туркменский государственный финансовый институт.

Эксперты отмечают, что заметный рост числа туркменских вузов в авторитетном международном рейтинге экологической устойчивости свидетельствует о повышении внимания в стране к вопросам охраны окружающей среды и переходу к “зеленой” экономике.