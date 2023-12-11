Туркменский студент поставил спектакль в Русском театре им. Пушкина

Студент Туркменского государственного института культуры Керим Атаев поставил спектакль с артистами Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина по произведению американского драматурга Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Новая постановка – курсовая работа актера Керима Атаева. Ранее третьекурсник театрального факультета специальности режиссер драмы Туркменского государственного института культуры служил в Пушкинском театре почти 15 лет, заслужив право играть ведущие роли благодаря своему таланту.

Главные роли в спектакле «Эти свободные бабочки» сыграли Махтумкули Гурбанов, Анна Хоммадова, Татьяна Овезмурадова, Гульмухаммет Чарыев. В центре событий постановки – молодой незрячий человек, который впервые в жизни ушел из-под опеки матери и делает самостоятельные шаги. Постановка показывает особенности жизни незрячих людей, помогает взглянуть с разных сторон на их непростые судьбы, дает зрителю возможность поразмышлять об истинных моральных ценностях – доброте, свободе, самопожертвовании, дружбе и любви.