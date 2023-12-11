Туркменистан и ПРООН обсудили вопросы сотрудничества

Вчера состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Помощником Генерального Секретаря ООН, Заместителем Администратора Программы развития ООН и Директором Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Иваной Живкович. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи был подчеркнут стратегический характер сотрудничества Туркменистана и ПРООН. В настоящее время реализуются 27 проектов ПРООН при поддержке Туркменистана, подписаны еще два проекта в области здравоохранения.

Были названы перспективы сотрудничества в сфере цифровизации. Кроме того, организацией ПРООН была выражена готовность оказать содействие в вопросе присоединения Туркменистана к ВТО. Туркменской стороной было предложено Организации присоединиться к практической реализации инициатив, выдвинутых Президентом Сердаром Бердымухамедовым в ходе конференции COP28.