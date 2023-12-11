Новый научный центр в Ашхабаде готов к испытаниям инновационных строительных технологий

В столице Туркменистана торжественно открылся обновленный Научно-исследовательский институт сейсмостойкого строительства. Новый комплекс зданий института расположился на площади 1,5 га по улице Бекреве. Об этом сообщает издание “Туркменистан: Золотой век”.

В состав комплекса входят четырехэтажное административное здание и одноэтажные лабораторные корпуса. Последние оснащены передовым оборудованием для проведения испытаний строительных материалов и конструкций на сейсмостойкость и другие важные характеристики.

Как отмечают в научных кругах Ашхабада, открытие обновленного института – это важный шаг на пути модернизации строительной отрасли Туркменистана. Благодаря передовому оснащению лабораторий, ученые смогут активнее заниматься внедрением инновационных технологий, повышающих сейсмостойкость и долговечность зданий и сооружений.

С инициативой строительства нового здания для института выступило правительство Туркменистана. Работы проводило индивидуальное предприятие “Kämil ymarat”. Торжественная церемония открытия новых помещений НИИ сейсмостойкого строительства еще раз продемонстрировала приоритетное внимание государства к укреплению материально-технической базы научных учреждений страны.