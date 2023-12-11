Национальный Лидер туркменского народа проинспектировал ход строительства в Аркадаге

9 декабря Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил город Аркадаг, чтобы лично ознакомиться с продвижением строительных работ. Об этом сообщает издание “Türkmenistan habarlar portaly”.

Национальному Лидеру были продемонстрированы проекты зданий и сооружений, запланированных к возведению на втором этапе развития города. В частности, речь шла о комплексе зданий Сельскохозяйственного университета.

Национальный Лидер подчеркнул важность обеспечения высочайших стандартов качества при проведении строительных работ, а также неукоснительного соблюдения экологических норм.

В ходе рабочей поездки обсуждались и другие актуальные вопросы развития города Аркадаг. В частности, речь шла о проектах спортивной формы для одноименного футбольного клуба. Кроме того, Председатель Халк маслахаты дал поручения по организации празднования Нового года в Аркадаге на самом высоком уровне.

В завершение визита Национальному Лидеру были выражены поздравления в связи с недавним включением туркменского коневодческого искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.