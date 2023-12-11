Глава МИД Туркменистана провел встречу с представителем МККК

Вчера глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с руководителем Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста в Центральной Азии Биляной Милошевич. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и МККК на 2024 год по приоритетным направлениям. Было подчеркнуто особое значение мероприятий, направленных на повышение потенциала национальных партнеров МККК в области международного гуманитарного права.

Туркменской стороной была выражена признательность в продвижении международного гуманитарного права в Туркменистане и поддержке органов власти в интеграции международного гуманитарного права в национальное законодательство.