В Туркменистане проходят матчи чемпионата по футболу среди клубов высшей лиги

В Ашхабаде на стадионе «Ниса» состоялся матч чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги между командами «Ахал» и «Мерв», завершившийся победой «Ахала» со счетом 4:0. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках проходящего национального чемпионата футбольные клубы страны имеют разные задачи. «Ахал» борется за бронзовые медали, «Мерв», «Энергетик» и «Шагадам» пытаются уйти с последнего места турнирной таблицы.

Занимающий третье место в таблице клуб «Небитчи» в последнем матче проиграл «Алтын асыру» со счетом 1:2. Таким образом, отставание «Ахала» от «Небитчи» было сокращено до 5-ти очков. В игре между «Мервом» и «Ахалом» голы забили Шохрат Союнов (17-я минута), Гурбанмухамед Эсенов (41-я), Гурбан Аннаев (79-я) и Алибек Абдурахманов (90+2-я).