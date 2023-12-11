В ИМО МИД Туркменистана прошел шахматный турнир

В спортивном зале Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана в преддверии Международного дня нейтралитета прошел шахматный турнир. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

До начала шахматного турнира дипломаты приняли участие в товарищеском волейбольном матче.

По завершению спортивных мероприятий состоялась торжественная церемония награждения победителей каждого из прошедших турниров. По итогам шахматного турнира сильнейшим оказался сотрудник Американского Посольства.

Спортивные мероприятия, проведенные туркменскими и иностранными дипломатами, посвященные празднованию Международного дня нейтралитета, акцентировали важность этого праздника и продемонстрировали приверженность современного общества мирному соседству и нейтралитету.