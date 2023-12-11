В Ашхабад прибыл Субрегиональный координатор ФАО

Вчера министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для участия в работе международной конференции «Диалог – гарантия мира» Субрегиональным координатором ФАО по Центральной Азии Виорелом Гуцу. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Конференция приурочена к предстоящему празднованию Международного дня нейтралитета и 28-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В ходе встречи были рассмотрены вопросы продовольственной и экологической безопасности, рационального пользования природными ресурсами, совместная работа в сфере цифрового земельного кадастра.

Туркменской стороной была выражена заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства с ФАО.

Был рассмотрен ход реализации региональных и технических проектов ФАО в Туркменистане. Кроме того, обсуждалась возможность открытия представительства ФАО в Туркменистане.