В Ашхабаде состоялись туркмено-иранские переговоры

10 декабря 2023 года состоялись переговоры министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и главы МИД Исламской Республики Иран Реза Наджафи. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

С целью укрепления политико-дипломатических связей стороны констатировали необходимость проведения регулярных встреч на высшем и высоком уровнях.

В рамках расширения торгово-экономического сотрудничества перспективными сферами были названы газовая, транспортная и электроэнергетическая сферы. В данном контексте была отмечена особая значимость проведенных в ноябре текущего года в Ашхабаде торгово-экономических мероприятий.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость укрепления культурно-гуманитарных связей, основанных на общности историко-культурных и духовных традиций дружественных народов.