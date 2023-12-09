Успешное выполнение планов в топливно-энергетическом комплексе Туркменистана

На очередном заседании Кабинета Министров вице-премьер Б.Аманов выступил с докладом о результатах деятельности топливно-энергетического комплекса страны за одиннадцать месяцев текущего года. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как сообщил вице-премьер, за отчетный период в полном объеме выполнены планы по добыче нефти и газового конденсата, производству нефтепродуктов. В частности, перевыполнены показатели по выпуску бензина, дизельного топлива, моторных масел и сжиженного газа.

Что касается природного и попутного газа, то здесь план по добыче выполнен на 107,6%, план по экспорту “голубого топлива” – на 113,8 процента.

Таким образом, предприятия топливно-энергетического сектора Туркменистана демонстрируют высокую результативность, обеспечивая стабильные поставки энергоресурсов на внешние рынки и внутренние нужды страны. Это ключевой вклад в устойчивое социально-экономическое развитие страны.