Уникальное наследие Туркменистана признано на мировом уровне

По итогам очередного заседания правительства вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов обнародовал радостную новость для всего туркменского народа. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как сообщил глава внешнеполитического ведомства, решением Комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия искусство верховой езды на ахалтекинских конях и традиции украшения лошадей внесены в престижный Список шедевров устного и нематериального наследия человечества.

Это знаменательное событие, подчеркнул министр, свидетельствует о возрастающем международном авторитете Туркменистана и признании ее богатейшего историко-культурного достояния.

Вице-премьер тепло поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с этим выдающимся успехом, который открывает новые горизонты популяризации уникальных традиций предков на мировой арене.