Туркменское посольство в Анкаре организовало матч по мини-футболу

Вчера в Анкаре при поддержке Посольства Туркменистана в Турецкой Республике в спортивном комплексе “Konak Halı Saha” был проведен товарищеский турнир по мини-футболу по случаю празднования Международного дня нейтралитета. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Товарищеский турнир собрал на стадионе спорткомплекса туркменских и иностранных студентов, обучающихся в Турции, представителей туркменской диаспоры, представителей аккредитованных в Турции дипмиссий из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Прошедшее в Анкаре спортивное мероприятие стало символом теплых дружественных межгосударственных отношений, основанных на принципах добрососедства и взаимоуважения. Победители и призеры турнира были награждены медалями, грамотами и подарками от туркменского Посольства.