Туркменистан создает систему учета выбросов парниковых газов

Вчера в Ашхабаде был подписан важный меморандум между ПРООН, посольством Великобритании в Туркменистане и правительством страны о создании Национальной системы инвентаризации выбросов парниковых газов. Об этом сообщает издание “Туркменистан: Золотой Век”.

Это решение направлено на выполнение взятых Туркменистаном обязательств по Парижскому соглашению о сокращении выбросов на 20% к 2030 году.

Создаваемая система позволит госорганам отслеживать объемы выбросов парниковых газов в различных секторах экономики и на этой основе вырабатывать эффективную климатическую политику.

По словам экспертов, наличие достоверных данных о выбросах крайне важно для разработки конкретных мер по борьбе с изменением климата в соответствии с целями устойчивого развития.