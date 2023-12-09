Модернизация аграрного, промышленного и строительного секторов экономики Туркменистана

В рамках очередного заседания Кабинета Министров были заслушаны отчеты о работе агропромышленного и строительного комплексов Туркменистана за одиннадцать месяцев 2023 года. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как доложили профильные вице-премьеры, наблюдается положительная динамика в сельском хозяйстве и промышленности строительных материалов. Выполняются планы по вводу в эксплуатацию производственных и инфраструктурных объектов.

Президент Сердар Бердымухамедов в своей речи подчеркнул важность внедрения передовых технологий и методов организации труда в ключевых отраслях экономики. Глава государства дал поручения правительству активизировать работу в этом направлении.

Таким образом, руководство Туркменистана уделяет приоритетное внимание модернизации аграрной и строительной сфер как локомотивов обеспечения продовольственной безопасности и социально-экономического развития страны.