Динамичное развитие транспортной отрасли Туркменистана

На очередном пятничном заседании правительства были подведены итоги работы транспортного комплекса Туркменистана за одиннадцать месяцев 2023 года. С докладом выступил руководитель Агентства транспорта и коммуникаций М.Чакыев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как было отмечено, темп роста выполненных работ и услуг в отрасли составил 121,3%. За отчетный период объемы грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и речным транспортом выросли на 103,9%, пассажироперевозок – на 105,1 процентов.

Таким образом, транспортная отрасль Туркменистана демонстрирует высокую динамику развития, обеспечивая растущий спрос населения и бизнеса на логистические услуги. Это важный фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни граждан.