Динамичное развитие законодательства в нейтральном Туркменистане

В ходе очередного заседания Кабинета Министров Туркменистана спикер Меджлиса Д.Гулманова представила информацию о работе национального парламента по укреплению законодательной базы страны за прошедшие 11 месяцев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как отметила Гулманова, за отчетный период было проведено 5 консультаций, в рамках которых приняты 49 законов и 51 постановление Меджлиса. Среди ключевых документов – 3 конституционных закона, законы “О Меджлисе Туркменистана”, “О городе Аркадаг”, “О государственном бюджете Туркменистана на 2024 год”, а также ряд международных конвенций.

Как подчеркнул в своей речи Президент Сердар Бердымухамедов, проделанная парламентом работа имеет важнейшее значение для дальнейшего совершенствования законодательной базы страны с учетом передового международного опыта.

Таким образом, национальный парламент продемонстрировал высокую результативность в выполнении своих полномочий по формированию прогрессивной законодательной среды, отвечающей современным реалиям развития Туркменистана как суверенного нейтрального государства.