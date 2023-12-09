Активная международная деятельность нейтрального Туркменистана

В рамках очередного заседания правительства вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов выступил с докладом об итогах международной деятельности Туркменистана за одиннадцать месяцев 2023 года. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как было отмечено, проводится последовательная работа по реализации внешнеполитической стратегии независимого нейтрального государства. Осуществлен ряд визитов и встреч на высшем уровне. Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в сессии Генассамблеи ООН и саммите ШОС.

За отчетный период подписано 250 документов, дополняющих договорно-правовую базу международного сотрудничества Туркменистана. Проведены десятки консультаций министерств иностранных дел и заседаний совместных рабочих групп.

Таким образом, несмотря на глобальную нестабильность, Туркменистан продолжает выстраивать конструктивный диалог со всеми заинтересованными партнерами, отстаивая принципы мира, безопасности и уважения.