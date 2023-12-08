Туркменистан стал членом комиссии по народонаселению

В рамках очередного заседания ЭКОСОС 5 декабря Туркменистан был единогласно избран членом комиссии по народонаселению и развитию на период 2024-2028 годов. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В настоящее время Туркменистан выполняет функции члена Комиссии в течение двух сроков – 2016-2020 и 2020-2024. Комиссия по народонаселению и развитию является контролирующим, координирующим и консультативным функциональным органом Совета по проблемам в области народонаселения и внедрению общемировых стратегий в национальные программы.

Отдел народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам является постоянным секретариатом Комиссии. Руководители Государственного комитета Туркменистана по статистике ежегодно принимают участие в сессиях в Нью-Йорке.