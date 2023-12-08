Туркменистан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере энергетики

6 ноября в рамках 7-ого заседания Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству был рассмотрен широкий спектр вопросов расширения двустороннего сотрудничества между странами в энергетической сфере. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В частности, стороны обсудили возможность отправки туркменского природного газа в Турцию. В данной связи была подчеркнута важность проекта по отправке природного газа в Турецкую Республику через территорию Ирана. Было отмечено, что богатые природные ресурсы Туркменистана открывают большие перспективы по сотрудничеству в данном направлении. В этой связи упоминалось месторождение “Галкыныш”, которое является неотъемлемой составной частью газовых ресурсов страны.

В ходе переговоров была отмечена перспективность проекта по экспорту газа в Турцию, в связи с чем стороны достигли договоренностей о начале переговоров на уровне руководителей соответствующих ведомств и компаний.