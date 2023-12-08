Президент Туркменистана встретился с вице-президентом Турции Д. Йылмазом

В среду 6 ноября текущего года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Турецкой Республики, председателя Туркмено-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с турецкой стороны Джевдета Йылмаза. Вице-президент прибыл в Ашхабад для участия в 7-ом заседании Комиссии. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В процессе приветственного слова Президент Туркменистана отметил, что Турецкая Республика является одним из стратегических торгово-экономических партнеров страны. Он подчеркнул имеющиеся широкие возможности для сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в отраслях транспорта и связи, в сельском хозяйстве и инвестициях.

Особое внимание было уделено работе Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и работе Делового совета, направленной на укрепление и развитие эффективного сотрудничества в большом спектре направлений.