Номинация Туркменистана включена в список культурного наследия ЮНЕСКО

Туркменская делегация во главе с Ответственным секретарем Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч.Рустемовой с 5 по 9 декабря принимает участие в 18-ой сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе сессии 5 декабря без проведения голосования, на основе широкого консенсуса Комитета номинация Туркменистана «Искусство Ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней» единогласно была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Туркменской стороной была выражена признательность членам Комитета и делегациям стран за поддержку номинации. В рамках 18-ой сессии была проведена презентация Искусства Ахалтекинского коневодства и традиций украшения коней, которая была положительно принята оценочной комиссией.