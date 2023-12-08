Новые экологические инициативы Туркменистана на Всемирном климатическом саммите ООН

На прошлой неделе в Дубае состоялся Всемирный климатический саммит ООН, в работе которого приняли участие лидеры государств и правительств со всего мира. Ключевой темой обсуждений стали вопросы противодействия изменению климата и смягчения его последствий, которые остро ощущаются уже сегодня и представляют глобальную угрозу для всего человечества.

Одним из заметных выступлений на саммите стало выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, который решительно заявил о позиции своей страны по ключевым аспектам климатической проблематики. Глава Туркменистана подтвердил приверженность предпринимаемым государством мерам по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также продемонстрировал готовность и далее вносить конкретный вклад в международные инициативы.

В своей речи на Всемирном климатическом саммите Президент подробно остановился на ряде значимых для Туркменистана тем, раскрыв текущий прогресс и наметив планы на будущее. Речь, в частности, шла о национальных стратегиях и дорожных картах в области изменения климата и развития возобновляемой энергетики, о предпринимаемых шагах по трансформации топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, об активном сотрудничестве с ключевыми международными структурами.

По завершении Всемирного климатического саммита можно констатировать, что Туркменистан продемонстрировал свою интегрированность в глобальные экологические процессы и четкие амбиции наращивать усилия в данном направлении. В настоящей аналитической статье детально рассмотрим ключевые моменты заявленного туркменским лидером и их контекст.

Национальная стратегия по климату: курс на устойчивое развитие

В своем выступлении на Всемирном климатическом саммите президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов особо подчеркнул значение принятой в 2012 году Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата, которая стала отправной точкой для активного вовлечения страны в решение глобальных экологических проблем.

Этот документ определил ключевые приоритеты Туркменистана в контексте постепенного перехода к “зеленой” экономике и проведения согласованной экологической политики. В частности, стратегия предусматривает повышение энергоэффективности, расширение использования возобновляемых источников энергии, применение инновационных ресурсосберегающих технологий в различных секторах промышленности.

С момента утверждения этого программного документа Туркменистан добился ощутимого прогресса в деле трансформации своей экономики с учетом экологического императива. Были запущены и успешно реализуются проекты по сокращению выбросов парниковых газов, внедрению соответствующих стандартов в градостроительстве, рациональному использованию природных ресурсов.

Парижское соглашение: Туркменистан берёт на себя обязательства

Следующим важным шагом Туркменистана на пути вовлечения в глобальную повестку по изменению климата стало присоединение к Парижскому соглашению. Как подчеркнул в своей речи президент Сердар Бердымухамедов, этот документ потребовал корректировки Национальной экологической стратегии с целью приведения ее в соответствие с новыми международными нормами.

В обновленном варианте стратегии, утвержденном в 2019 году, особое внимание было уделено планам по сокращению выбросов парниковых газов в топливно-энергетическом комплексе, а также таким секторам как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и промышленность. Это стало свидетельством дальнейшей приверженности Туркменистана курсу на переход к экологичной экономике с учетом как национальных интересов, так и глобальных целей устойчивого развития.

Присоединившись к Парижскому соглашению, Туркменистан взял на себя ряд серьезных обязательств, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов. На основании этого документа был разработан план действий, реализация которого позволит обеспечить значительный прогресс по целому ряду экологических показателей.

Сокращение выбросов: Туркменистан на пути к “зеленой” экономике

В контексте взятых на себя в рамках Парижского соглашения обязательств перед Туркменистаном стоит задача сокращения выбросов парниковых газов. Как пояснил в своей речи на Всемирном климатическом саммите Сердар Бердымухамедов, определенные результаты в этом направлении уже достигнуты, в то время как масштабные преобразования еще впереди.

Среди ключевых достижений страны в данной сфере глава Туркменистана выделил сокращение потерь природного газа и увеличение объемов утилизации сопутствующего нефтяного газа за счет ввода новых газоперерабатывающих мощностей. Продолжается поэтапный переход транспортно-логистической системы на более экологичные виды топлива, проводится строительство объектов «зеленой» энергетики.

По словам президента, Туркменистан осознает всю масштабность стоящих перед страной задач в области декарбонизации экономики и ориентирован на последовательное наращивание усилий в этом направлении. Продолжение курса на реализацию структурных реформ путем внедрения наилучших доступных экологичных технологий позволит в среднесрочной перспективе выйти на целевые показатели по выбросам.

Борьба с метаном: Туркменистан присоединяется к глобальной коалиции

Еще одним важным аспектом выступления президента Туркменистана на Всемирном климатическом саммите стало официальное заявление о присоединении страны к Глобальному метановому обязательству (Global Methane Pledge). Эта международная инициатива, объединяющая порядка 150 государств, призвана координировать усилия по существенному снижению выбросов метана – одного из наиболее опасных парниковых газов.

По словам Сердара Бердымухамедова, решение о присоединении к данному соглашению является логичным продолжением последовательного курса Туркменистана на реализацию целей Парижского соглашения и укрепление собственного вклада в борьбу с изменением климата. Участие в Глобальном метановом обязательстве позволит активизировать усилия по снижению концентрации этого парникового газа в атмосфере, в том числе за счет скорейшей модернизации инфраструктуры добывающих отраслей промышленности.

Региональный хаб для “зеленых” технологий

Выступая на Всемирном климатическом саммите, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов озвучил инициативу по созданию в стране регионального центра ООН по передаче климатических технологий для государств Центральной Азии. По словам главы государства, эта идея обретает реальные очертания после подписания в ноябре соответствующего меморандума о взаимопонимании с Программой ООН по окружающей среде.

Создание подобного центра под эгидой ООН позволит наладить системную работу по обмену передовым “зеленым” опытом в регионе, объединяющем порядка 80 миллионов человек. Речь идет о внедрении инновационных экологичных решений в сферах возобновляемой энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Это будет способствовать ускоренному выполнению странами Центральной Азии взятых на себя климатических обязательств.

Выдвигая инициативу о запуске регионального “хаба” для экотехнологий, Туркменистан подтверждает нацеленность на расширение всестороннего взаимодействия в борьбе с вызовами изменения климата.

Здоровье нации – приоритет экологической повестки

Одним из важнейших итогов Всемирного климатического саммита стало принятие Декларации по климату и здоровью, призванной усилить внимание мирового сообщества к проблеме ухудшения состояния населения под влиянием изменений климата. Как подчеркнул в своем выступлении президент Туркменистана, эта тема чрезвычайно актуальна для страны.

Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркменистан полностью поддерживает положения Декларации, поскольку вопросы общественного здоровья традиционно находятся в центре внимания национальной политики. Реализация крупномасштабных инфраструктурных и экологических проектов сопровождается комплексом мер по минимизации рисков для благополучия людей.

Подписав Декларацию по климату и здоровью, Туркменистан взял на себя обязательства по дальнейшей гармонизации стандартов в области охраны окружающей среды и здравоохранения. Это станет залогом устойчивого развития страны в условиях меняющегося климата.

АПК Туркменистана адаптируется к климатическим вызовам

На полях Всемирного климатического саммита его участники приняли Эмиратскую декларацию, призванную усилить внимание к вопросам обеспечения устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем в условиях меняющегося климата. Как подчеркнул президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, эта тема чрезвычайно актуальна для страны.

Глава государства заявил о полной поддержке Эмиратской декларации, отметив первостепенную важность адаптации агропромышленного комплекса к новым климатическим реалиям для обеспечения продовольственной безопасности Туркменистана. Уже сегодня реализуется ряд инициатив по внедрению современных технологий орошения, повышению урожайности, оптимизации логистики.

Впредь Туркменистан намерен активизировать обмен передовым опытом с зарубежными партнерами в целях минимизации рисков для отечественного АПК, связанных с глобальным потеплением и засухами.

Сотрудничество с ОАЭ: опыт передовой “зеленой” экономики

Помимо заявлений о позиции Туркменистана на глобальных климатических переговорах, выступление президента Сердара Бердымухамедова затронуло тему двустороннего взаимодействия с ОАЭ по экологической проблематике. Глава государства отметил большой практический интерес к опыту эмиратов в сфере формирования низкоуглеродной экономики, внедрения инновационных “зеленых” технологий.

Как известно, ОАЭ входят в число мировых лидеров по темпам “озеленения” ключевых секторов промышленности и инфраструктуры. В частности, страна по праву гордится своими достижениями в солнечной и ветровой энергетике. Перенимая этот ценный опыт, Туркменистан рассчитывает вывести на новый уровень энергетическое сотрудничество с ОАЭ, реализовать совместные проекты возобновляемой энергетики на взаимовыгодной основе.

Подводя итоги участия Президента Туркменистана во Всемирном климатическом саммите, можно уверенно говорить о том, что эта поездка в очередной раз продемонстрировала неизменную приверженность страны делу борьбы с глобальным изменением климата.

В своем выступлении на столь представительном форуме Сердар Бердымухамедов озвучил конкретные шаги и достижения Туркменистана по целому ряду ключевых направлений “зеленой” повестки. Были официально подтверждены намерения наращивать национальный вклад в международные усилия, в том числе путем трансформации ключевых секторов экономики и инфраструктуры.

Отдельно стоит отметить решение о присоединении к Глобальному метановому обязательству, призванному координировать борьбу с выбросами этого опасного парникового газа. Туркменистан намерен активно участвовать в этой международной инициативе.

Таким образом, итоги климатического саммита в Дубае еще раз продемонстрировали, что Туркменистан твердо намерен вносить посильный вклад в преодоление общей для всего человечества проблемы изменившегося климата планеты.